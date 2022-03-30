الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة وكلية الدفاع الوطنى يختتمان ورشة إدارة الأزمات والتفاوض

صورة من الختام
صورة من الختام

في إطار التعاون المثمر بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وكلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي، اختتمت الدكتورة منال علام رئيس الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين أولى فعاليات الورشة التثقيفية "إدارة الأزمات والتفاوض"، للعاملين بهيئة قصور الثقافة بمقر أكاديمية ناصر العسكرية.

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حيث تم تسليم الشهادات للمشاركين تلاها كلمة اللواء أركان حرب سامح صابر مدير كلية الدفاع الوطني، مثنيًا على التزام المشاركين ومستوى مشاركتهم أثناء الدورة، واستمع لرؤيتهم في ما يمكن إضافته للدورات القادمة لتعظيم حجم الاستفادة.

ثم قدمت علام كلمتها الختامية معربة عن سعادتها لاستكمال ثاني مراحل البرنامج التثقيفي، في إطار التنسيق المستمر والمتبادل مع كلية الدفاع الوطني التي تمتاز بعطائها الزاخر وأنها قبلة العلم العسكري في إدارة الأزمات، مؤكدة أهمية هذا البرنامج كخطوة قوية في تعميق الوعى بإدارة الأزمة والتنبؤ بها وآليات التعامل معها وصقل مهارات كافة أبناء الهيئة، لتحقيق التواصل بين الأجيال.

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 كما قدم العميد سيد حجاب المشرف العام للدورة الشكر للمشاركين، وأكد أهمية هذا البرنامج لأنه بدوره يستهدف خلق قاعدة مؤهلة من قيادات الهيئة وتأهيل كوادرها.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة كلية الدفاع الوطنى اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي الدكتورة منال علام أكاديمية ناصر العسكرية

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