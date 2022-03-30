الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2022

دار الإفتاء
دار الإفتاء

موعد استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2022، أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان المبارك، حيث يتم استطلاع رؤية هلال الشهر الفضيل مساء الجمعة المقبل، وذلك يوم 29 شعبان 1443 الموافق الأول من شهر أبريل 2022م.

موعد استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2022
 

وعن موعد شهر رمضان، يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 25 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شعبان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 1 م (يوم الرؤية).

وتستطلع  دار الإفتاء رؤية الأهلة الشهور العربية ومنها شهر رمضان، قد تختلف رؤية الأهلة فى بعض الدول عن بعضها نتيجة لاختلاف المطالع بينها، فإذا استحالت رؤية الهلال في بلد كانت دعوى رؤيته في بلد آخر غير ملزمة لهم، إلا أن الحج هو حيث يحج الناس، وهذا واحد لا اختلاف فيه؛ جمعًا لكلمة المسلمين؛ كما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «يَومُ عَرَفةَ اليَومُ الذى يُعَرِّفُ النّاسُ فيه» رواه أبو داود فى "المراسيلِ"، والدارقطنى فى "السنن"، والبيهقى فى "السنن الكبرى" وقال: هذا مرسل جيد، وروى الإمام الشافعى رضى الله عنه عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل حج أولَ ما حج فأخطأ الناسُ بيوم عرفة، أيُجزِئُ عنه؟ قال: نعم، إى لعمرى إنها لتُجزِئُ عنه، قال: وأحسبه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فِطرُكم يومَ تُفطِرُون، وأَضحاكم يومَ تُضَحُّون» وأُراه قال: «وعَرَفةُ يومَ تُعَرِّفُون»، وفى روايةٍ من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعًا: «عَرَفةُ يَومَ يُعَرِّفُ الإمامُ.

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السعودية تدعو لتحرى رؤية هلال رمضان الجمعة

دار الإفتاء اللبنانية تستطلع هلال رمضان بعد غد

وأناب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لحضور احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1443هـ، وذلك يوم الجمعة 1 أبريل 2022م.

وأنهت دار الإفتاء استعداداتها لحفل رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك يوم الجمعة 29 شعبان الموافق 1-4-2022م.
 
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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