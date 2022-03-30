الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حرمان مزارعي القمح الممتنعين عن التوريد من القروض والأسمدة المدعمة بدمياط

دمياط
دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر الاستعدادات لانطلاق موسم توريد محصول القمح لعام ٢٠٢٢، والذى سيبدأ اعتبارًا من إبريل المقبل وحتى نهاية أغسطس ٢٠٢٢.

وقد جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء وجيه دعبس مساعد مدير أمن دمياط للأمن العام، ومديرى مديريات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والإصلاح الزراعى وكذلك رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورئيس مباحث التموين، وأيضاً عدد من مديرى الجهات المعنية.

فيما وقد تناول الاجتماع مناقشة تلك الاستعدادات، وجاهزية الشون والهناجر البالغ عددها ٩ على مستوى المحافظة، حيث تصل المساحة المزروعة من القمح بالمحافظة ٣٠١٧٠ فدان و١٣ قيراط، كما من المتوقع توريد ٥٢٧٩٨.٤٤٧ طن من الأقماح على الأقل .

حيث بحثت "المحافظ" الإجراءات الخاصة بتوريد القمح، واستعراض آليات تذليل كافة العقبات التى تواجه تلك العملية، كما ناقشت سُبل إدراج عدد من الصوامع لاستيعاب حجم المحصول المقرر توريده وذلك بما يتناسب مع المواصفات والاشتراطات المقررة.

ووجهت "الدكتورة منال عوض" بحصر أسماء المزارعين وحجم الأراضى المزروعة بالقمح والمرور المستمر عليها ومتابعة عملية الحصاد وآلية التوريد بشكل مستمر، مؤكدة على التأكد من سلامة التخزين وتطبيق المعايير المقررة فى هذا الشأن، كما أكدت أيضاً على توفير كافة سبل الدعم للمزارعين والتيسير عليهم خلال عملية التوريد وصرف المستحقات المالية لهم نظير توريد المحصول، كما أمرت بتوجيه الجمعيات الزراعية بالبدء فى حشد المزارعين وتوعيتهم بإجراءات التوريد و ضرورته وإشراك الأوقاف والكنيسة للوصول إلى جميع المزارعين.

وأكدت "المحافظ" متابعتها المستمرة لتلك المنظومة وذلك لتحقيق المستهدفات المطلوبة لهذا الموسم، منوهة الى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المزارعين الممتنعين عن توريد المحصول، هذا إلى جانب حرمانهم من الأسمدة المدعمة والقروض الزراعية وذلك وفقًا للقرارات التى أعلنتها وزارتى الزراعة والتموين.

دمياط إقليم محافظة دمياط أحداث دمياط الدكتورة منال عوض إدارة مرور دمياط

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وائل لطفي

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