بوتين ورئيس الوزراء الإيطالى يبحثان سداد ثمن الغاز الروسى بالروبل

أجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجى.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن الرئيس بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي بحثا مسألة سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل، وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية فى نبأ عاجل.

وقال الرئيس الروسي، إن تسديد الغاز الروسي بالروبل لا يعني اتفاقيات سيئة بالنسبة لأوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت الخارجية الروسية، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، عن آمالها في أن تغير الدول الأوروبية موقفها بشأن عدم شراء الغاز الروسي بالروبل، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.



ومن جهته، كان قد أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، الإثنين، أن دول مجموعة السبع اعتبرت اليوم أن مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل «غير مقبولة» وتُظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين «في مأزق».

وقال هابك، إثر اجتماع عبر الإنترنت مع نظرائه في مجموعة السبع: «جميع وزراء مجموعة السبع توافقوا على أن ذلك هو انتهاك أحادي وواضح للعقود القائمة، ما يعني أن الدفع بالروبل غير مقبول».

وأضاف: «أعتقد أنه ينبغي تفسير هذا المطلب بواقع أن بوتين في مأزق»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

الدفع بالروبل غير مقبول

وقال هابك إن الوزراء «أكدوا مجددًا أن العقود المبرمة سارية وأن الشركات ينبغي ويجب أن تحترمها.. الدفع بالروبل غير مقبول وندعو الشركات المعنية لعدم الانصياع لمطلب بوتين».

وأضاف هابك «محاولة بوتين لتقسيمنا واضحة، لكن - كما يمكنكم أن تروا من هذه الوحدة والتصميم الكبيرين - فإننا لن يجري تقسيمنا».

وكانت الرئاسة الروسية الكرملين قالت في وقت سابق إن روسيا تسعى للتوصل إلى وسائل وسبل تقبل من خلالها قيمة صادراتها من الغاز بعملتها المحلية، وإنها ستتخذ قراراتها في اللحظة المناسبة في حالة امتناع الدول الأوروبية عن الدفع بالروبل.