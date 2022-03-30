محافظ بورسعيد يستقبل قافلة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، قافلة مبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأولى بالرعاية ببورسعيد.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، ولتخفيف العبء على الأسر خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

ووجه المحافظ أسمى معانى الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على حرصه الدائم على تحقيق الرعاية الكاملة لجميع فئات المجتمع، والعمل فى كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية، وتحقيق سبل الحياة الكريمة التى تتم فى مختلف محافظات الجمهورية.