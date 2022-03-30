الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل قافلة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، قافلة مبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأولى بالرعاية ببورسعيد.

IMG-20220330-WA0010

يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، ولتخفيف العبء على الأسر خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

IMG-20220330-WA0009

ووجه المحافظ أسمى معانى الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على حرصه الدائم على تحقيق الرعاية الكاملة لجميع فئات المجتمع، والعمل فى كافة الاتجاهات للنهوض بحياة  الأسر المصرية، وتحقيق سبل الحياة الكريمة التى تتم فى مختلف محافظات الجمهورية.

IMG-20220330-WA0043
عبد الفتاح السيسي شهر رمضان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق مصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

95 % تراجعًا بنسب إشغال المستشفيات.. كيف تخطت الدولة 5 موجات من جائحة كورونا؟

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

القائمة الكاملة لقنوات عرض مسلسلات رمضان 2022

«انفصال بشياكة».. أحمد حسن وزينب: «آخر فيديو تشوفونا مع بعض»

انتصار السيسى بعد زيارة الهلال الأحمر المصرى: رمز من رموز العمل المجتمعى العظيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

فيصل شمس

فرصة لا تعوض.. ساعة يد براند بسعر رخيص للغاية

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام

من عرب 48.. من هو الشرطي الإسرائيلي الذي تصدى لهجوم "بني براك"؟

بـ"الإدانة".. كيف علق أبو مازن ونواب الكنيست العرب على هجوم "بني براك"؟