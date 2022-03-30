محافظ الفيوم يتفقد معرض «أهلًا رمضان» بسنورس (صور)

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، خلال زيارة مفاجئة، معرض "أهلاً رمضان" بمدينة سنورس، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة، وعدم المغالاة على المواطنين المترددين على المعرض، بحضور المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ومحمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الفيوم.





حيث تفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة التى شملت قسم بيع اللحوم البلدية، والدواجن، ومنتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والبقوليات، والخضار، والفاكهة، والعسل، والعصائر، والياميش والتمور، والمعلبات الغذائية، والحلويات، والدقيق الفاخر، والمخللات وغيرها، موجهاً رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين لتكثيف المتابعة وتشديد الرقابة على الأسعار، وجودة السلع المعروضة وتوافرها، والتأكيد على أنها أقل من مثيلاتها بالمنافذ الخارجية.

وخلال فعاليات التفقد التقى المحافظ، عدداً من المواطنين، واستمع لمطالبهم بشأن توفير منافذ بيع للخضروات، وفي هذا الصدد وجه محافظ الفيوم رئيس مجلس مدينة سنورس بالتنسيق مع كبار التجار لتوفير الخضروات اللازمة تلبية لمطالب المواطنين، مؤكداً أن تكون بأسعار مخفضة تخفيفاً للأعباء عن كاهلهم.

وأكد "الأنصاري" أن المحافظة حريصة على التصدي بقوة لأي غلاء في الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أن السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، في إطار تكليفات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.

من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين المترددين على المعرض لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، عن ارتياحهم ورضاهم عن جودة السلع المعروضة وأسعارها الملائمة.

جدير بالذكر أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية، وعدد من تجار الجملة، قد أقامت عدداً من معارض "أهلاً رمضان" بمختلف أنحاء المحافظة، فضلاً عن سيارات بيع السلع المتحركة " لبيع مستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.