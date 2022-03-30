محافظ البحيرة يتفقد مشروع «عاداة» للثروة الحيوانية بسيدى غازي

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود لدعم الثروة الحيوانية وتنميتها بهدف سد الفجوة الغذائية وزيادة إنتاج اللحوم والبروتين الحيواني وضبط أسعارها بالأسواق وكذا تعظيم الموارد الذاتية من المشروعات الإنتاجية بالمحافظة والتوسع فيها وتنمية قدراتها الإنتاجية لزيادة العائد منها وتوفير فرص العمل للشباب.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اللواء محافظ البحيرة بمشروع عاداة للثروة الحيوانية بسيدى غازي بكفر الدوار، حيث تفقد خلالها عنابر ومحطات التسمين التى تم تزويدها بروؤس ماشية مستورد بجانب الرؤوس القائمة ورفع كفاءة وتطوير مظلات محطات التربية لاستيعاب عدد كبير من الماشية، وتم إنشاء خط إنتاج أعلاف لسد احتياجات الحيوانات من العلف.

كما أشار محافظ البحيرة أن المشروع شهد العديد من الخطوات لتطويره حتى وصلت طاقته من ٢٠٠ رأس حتى ١٠٠٠ رأس بهدف سد الفجوة الغذائية وزيادة إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان ومشتقاتها بأسعار إقتصادية ومنخفضة لخدمة مواطني المحافظة وكذلك للقضاء على احتكار بعض التجار، ومن المستهدف زيادة أعداد رؤوس الماشية بالمشروع خلال الفترة المقبلة وتنويع السلالات بها لتغطية احتياجات السوق المحلية.

كما أكد محافظ البحيرة أن المشروع مقام على مساحة ٥٠٠ فدان تتم زراعتها بالمحاصيل الحقلية المتنوعة وتدخل فى صناعة الأعلاف اللازمة لتربية الحيوانات والتسمين وعنابر تضم ١٠٠٠ رأس ماشية تسمين وإنتاج ألبان،و تم إدخال زراعات جديدة مثل المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة والبرسيم وبنجر السكر والخرشوف والفول البلدي ومحاصيل ذات عائد اقتصادي تخدم الإنتاج الحيواني، حيث تم زراعة حوالى ٧ أفدنة من نبات البونيكام، كما تم استغلال الآلات التى تم استلامها من مشروع المخلفات فى إدخال منظومة الزراعة الآلية بالمشروع.

حضر الجولة حازم الأشموني السكرتير العام واللواء أحمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار والعميد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية.