الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب.. ومتابعون: «بتعملوا فرقعة عشان التريند»

احمد حسن وزينب
احمد حسن وزينب

تصدر اليوتيوبر أحمد حسن وزينب تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما أعلنوا خبر انفصالهما على صفحتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

حقيقة انفصال أحمد حسن وزينب

 

وكان اليوتيوبر أحمد حسن كتب منشورا قال فيه: “قدر الله وما شاء فعل بعد ٤ سنين زواج كانوا أسعد ٤ سنين في حياتنا وربنا رزقنا بطفلين زي القمر قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء وبدون أي خلافات وسنبقي أصدقاء دائما وأبدا وستظل زينب أم ولادي وصديقتي التي أكن إليها كل الاحترام وأدعو الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها”.

وجاءت ردود متابعيهم على المنشور بالسلب، وقالوا إن أحمد حسن وزينب يبحثون عن الشهرة ويحاولون تصدر التريند لأن كل ما يشغلهم فقط هو الحصول على الأموال حتى عندما تاجروا بابنتهم الكبري ايلين وتاجروا بوفاة والد زينب وقاموا بتصوير فيديوهات انتقدهم الجميع عليها حتى يحصلوا منها على أموال.

وقال أحد المتابعين: “البلاء معلق بالمنطق.. لما تعمل خبر للشو ممكن حياتك تتحول لجحيم”، وقال آخر: “انتو بتوع حوارات ومحدش هيصدق الكلام ده أصلا”، "حوارتكوا كترت بجد".

 

 

وقالت لهم متابعة: “تمام مش هنختلف طيب وبالنسبه للقرشين اللي عملتوهم مع بعض هتقسموهم بقا ولا هي هتطلع من المولد بلا حمص”.

وقال لهم أحد المتابعين: “فيلم جديد بقي عشان تلموا مشاهدات وتركبوا التريند حركات بقت محروقة دوروا علي فيلم تاني بقي عشان ده اتهرش”. 

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