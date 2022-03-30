الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شهادة المتهم الثالث في «رشوة وزارة الصحة»

محكمة
محكمة

استدعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، المُتهم الثالث في قضية "رشوة وزارة الصحة" حسام عبد الله فودة.

واستدعت المحكمة المُتهم الثالث في القضية حسام فودة، الذي كشف تفاصيل الجلسة التي جرت في أحد المطاعم، وذكر أن المُتهم الأول عبد المجيد الأشهب طلب من دكتور سيد "المُتهم الثاني" أن يُبلغ إدارة المستشفى بطلب 3 ملايين جنيه لإنهاء إجراءات الترخيص، و2 مليون جنيه لشهادة الجودة".

وذكر الشاهد أن أصحاب المُستشفى طلبوا تخفيض المبلغ المطلوب، فتواصل الدكتور سيد مع محمد عبد المجيد الذي وافق على تخفيض المبلغ بمقدار نصف مليون جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي

وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بـ"رشوة وزارة الصحة" التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

محكمة جنايات القاهرة محاكم القاهرة التجمع الخامس حسام عبد الله فودة المستشار أسامة الرشيدي

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