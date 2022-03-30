توفير 338 منفذا ثابتا و224 متحركا بأسعار مخفضة بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة خاصةً ونحن فى استقبال شهر رمضان المعظم وفى ظل الأزمة العالمية الحالية.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والتى وجه خلاله المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير قطع أراضى فضاء بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمجتمع المدنى لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لتوسيع دائرة النفع مؤكداً أنه فور توفير قطع الأراضى سيتم الدفع بالشركات والعارضين لعرض المنتجات بها بأسعار مخفضة انطلاقاً من المجهودات التى تنفذها المحافظة لمحاربة الغلاء.

وأشار إلى أنه تم توفير 338 منفذ ثابت و224 منفذ متحرك لتغطية كافة قطاعات المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديريتى التموين والزراعة، لافتا انه تم افتتاح ثانى اكبر المعارض السلعية على مستوى الجمهورية بشارع الملك فيصل يوفر السلع بتخفيضات تصل الى 30 % إلى جانب إنشاء 7 معارض أخرى بالأحياء والمراكز.

وشدد المحافظ على مديرية التموين بتكثيف الحملات على المخابز البلدى والسياحى للتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأن سعر وزن الرغيف البلدى والسياحى وعدم السماح بوجود أى مخالفات فى ذلك الشأن.

وخلال اللقاء اطلع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة على مجهودات مباحث التموين والتى جاء فيها اقامة قوافل يومية لبيع السلع الغذائية، بالاضافة الى اقامة 4 شوادر ثابتة لبيع جميع المواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة الى جانب ذلك يتم شن حملات يومية لضبط المتلاعبين ومحتكرى السلع حيث تم ضبط 45 قضية حكر سلعى خلال شهر مارس و459 قضية تموينة للبيع بأزيد من السعر الرسمى مع استمرار الحملات اليومية على كافة المنشآت التجارية لضبط أعمال الغش والتدليس والمنتجات الغير صالحm.