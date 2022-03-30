الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يكرم 15 أما مثالية (صور)

محافظ الفيوم يُكرم
محافظ الفيوم يُكرم عدداً من الأمهات المثاليات

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عدداً من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2022، خلال الاحتفالية التى نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، وايمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والمحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبى، والمستشار أحمد ماهر عضو مجلس إدارة الجمعية، والأستاذة رانيا حسن عبد الفتاح مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام.

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وخلال كلمته، قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية للأمهات المكرمات، كما هنأهن بقدوم شهر رمضان الكريم، معرباً عن تقديره لدورهن البنّاء فى المجتمع وأن كل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها حتى يكونوا صُناعاً للمستقبل المشرق.

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وأكد المحافظ أن الدولة تولى المرأة اهتماماً كبيراً لمشاركتها الفعالة في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية دور الأم في تنشئة الأجيال على حب الوطن، وتربية نماذج صالحة تُسهم في خدمة المجتمع والنهوض به.

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شمل التكريم 15 أماً مثالية بواقع 10 أمهات على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، إضافةً لـ5 سيدات على مستوى مديرية التضامن الاجتماعى.

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محافظ الفيوم ي كرم عددا الأمهات المثاليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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