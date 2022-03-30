برئاسة طارق الشناوي.. إعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما بالقومي لحقوق الإنسان

أصدرت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية - المنبثقة عن لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس والتي ترأسها الدكتورة نيڤين مسعد.

ويتولى رئاسة لجنة الدراما في تشكيلها الجديد الناقد طارق الشناوي، وتضم الفنانة لبنى عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين، والكاتبة الصحفية كريمة كمال، والنقّاد ماجدة موريس وسيد محمود وعلا الشافعي وأندرو محسن.

وسيتم توزيع جوائز المسلسلات الفائزة في حفل يقيمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد نهاية شهر رمضان.