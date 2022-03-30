مطروح تستعين بأئمة المساجد لاقناع المزارعين بتوريد القمح

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، اجتماعا مع عدد من الأجهزة التنفيذية لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم القمح بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد والمحاسب حسن الشيبانى وكيل تموين مطروح والمهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة والمهندس جمعة محمد مدير عام الهيئة القومية لسلامة الغذاء وزكريا غنيم مدير إدارة الرقابة التموينية والمهندس منصور محمد مراقب عام التنمية.

وقال شعيب لـ"الدستور، إنه طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء بالاستعداد لموسم القمح حيث انه أمن قومي وتم عقد اجتماع لمناقشة الاستعدادات، مؤكدا علي أن سيتم بدء الحصاد أول مايو.



وأوضح المحافظ أن المساحة المنزرعة بالاقماح 12415 الف فدانا، مشيرا إلي أن المتوقع هذا العام توريد ٢٢ الف طنا،وسيتم نقل الاقماح إلي صومعة غلال الشمامة بمدينة الحمام بتصريح مسبق من مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الزراعة .

وأضاف أنه تم التوجيه بعقد اجتماعات مع رؤساء الجمعيات الزراعية لتوعية المزارعين بضرورة توريد الاقماح إلي صومعة غلال الشمامة، مؤكدا علي أنه سيتم التنسيق مع أوقاف مطروح لكي تكون خطبة الجمعة عن الاقماح بالإضافة إلي توعية المواطنين في إذاعة مطروح .

وأشار اللواء خالد شعيب إلي أنه تم التنسيق مع مديرية أمن مطروح لمتابعة حركة الاقماح في الأكمنة الثابتة والمتحركة وتوقيع الجزاءات علي المزارعين المخالفين، مؤكدا علي تشكيل لجنة الاستلام في الصومعة المجهزة بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء، موجها بتذليل الصعاب أثناء استلام الاقماح في حدود جودة وسلامة المحصول.