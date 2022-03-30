التضامن: استهداف توزيع كراتين ولحوم على 13 ألف أسرة بالمنوفية

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية بالتعاون مع جمعية الأورمان، بوضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع (7000) كرتونة مواد غذائية كدفعة أولى وتجهيز 12 ألف كيلو لحوم، لإسعاد 13 ألف أسرة فقيرة فى شهر رمضان المبارك هذا العام بمحافظة المنوفية.

وصرح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأن التضامن هذا العام ولأول مرة تحتفل بأجواء شهر الخير شهر رمضان المبارك بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم أول جمعة من أبريل وأن احتفال هذا العام سوف يأخذ شكلاً مميزا وهو مضاعفة نشاطها الخيرى باستهداف تقديم دعم مباشر للأيتام الأكثر احتياجاً في القرى الأكثر فقراً فى جميع المجالات من خلال توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مختلفة ومتنوعة، وتقديم خدمات طبية ومساعدات عينية لهم، فضلاً عن دعم زواج الفتيات اليتيمات وكفالة الأيتام داخل منازلهم على مستوى المحافظات من خلال إعادة إعمار المنازل وتسقيفها وتوصيل المياه لها.

وأضاف أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنوات السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية والتى لا يمكن الوصول إليها.

يذكر أن جمعية الأورمان وفي سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة المنوفية يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة .ويتم ذلك بالتزامن مع الاحتفالات بيوم اليتيم في جمهورية مصر العربية.