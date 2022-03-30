الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع 19 ألفا و500 كرتونة على الأسر الفقيرة والأيتام في كفر الشيخ

الكراتين
الكراتين

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول 19 ألفا و500 كرتونة رمضان، لتوزيعها على الأيتام والأسر الفقيرة من خلال الجمعيات الأهلية من بنك الطعام المصري، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

قال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، تسلمت الجمعيات الأهلية من بنك الطعام المصري كراتين رمضان، لتوزيعها على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأيتام، بقرى المحافظة ومدنها، مؤكداً أن الكرتونة تتضمن سلع غذائية متعددة.

وأضاف مسلم، أن الـ 19 ألفا و500 كروتنة هي دفعة أولى خلال الشهر الجاري، وستتولى الدفعات الأخرى، لتوزيعها على المستحقين من الفقراء والأيتام، مشيراً إلى هناك مراقبة لتوزيع الكراتين على المستحقين من خلال لجان توزيع.

ومؤخرا، فقد أعلن المحافظ، أنه قد تابع تسليم الدفعة الثالثة من صكوك الإطعام، لتوزيعها على 2000 أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة، بالتعاون بين مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي، وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

وشهد محافظ كفر الشيخ، وصول كراتين اللحوم، وتسلمها لمديرية التضامن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال لجان برئاسة رئيس مجلس المدينة، وعضوية كلا من مدير الإدارة الاجتماعية، ومدير إدارة أوقاف المركز، ومفتش من وزارة الأوقاف ،بتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.
وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع الدفعتين الأولى والثانية، ويجرى توزيع الدفعة الثالثة " 2 طن لحوم" من صكوك الإطعام على 2000 أسرة بقرى المحافظة، مشيراًُ إلى أن عدد المستفيدين من الدفعات الثلاثة 6 ألاف أسرة.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم استقبال 2 طن من اللحوم، كدفعة ثالثة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، من خلال لجان جرى تشكيلها مؤخرا.

ايتام كرتونة اوقاف فقراء كفر الشيخ

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وائل لطفي

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