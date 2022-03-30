نشرة أخبار العرب| انطلاق المشاورات «اليمنية - اليمنية» برعاية خليجية

ترصد “الدستور” في نشرة أخبار العرب اليوم، أهم وأبرز الأحداث التي وقعت في عدد من الدول العربية اليوم الأربعاء.

الإمارات

أكد منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، أن دولة الإمارات يعتمد عليها ونطمئن المستثمرين بأننا ندعم بيئة الاستثمار سواء من خلال وضوح القوانين لدينا أو من خلال نسبة الثقة بين الحكومة والمستثمرين.

وأوضح في فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2022 نركز على أن يكون المواطن منتجًا ويعمل بشكل محترف وهو ما سيجعل المستثمر الخارجي يعتمد عليه في الإنتاجية وهذا يتطلب رفع مستوى التعليم".

وكشف أنه لدينا مشروعات طموحة بدولة الإمارات ويجب أن نولي أهمية للقطاع الصناعي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، كما يجب أن يكون الاستثمار قائمًا على ركائز قوية أهمها ثقة الدولة بالدولة الأخرى وعدم تغير الأنظمة والقواعد.

وأضاف أن المصانع بدولة الإمارات شهدت نسبة إشغال كبيرة خلال الفترة السابقة، ونسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لدولة الإمارات منذ 10 سنوات كان نحو 8%.

وانطلقت اليوم فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2022، وسط حضور 190 دولة في نحو 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.

العراق

حذرت وزارة الصحة العراقية، من تعرض البلاد لموجة وبائية خامسة من فيروس كورونا، في ظل ظهور المتحور "دلتا كرون" في عدد من الدول.

وقالت ربى فلاح حسن، عضو الفريق الإعلامي بوزارة الصحة، في تصريح لصحيفة

"الصباح" العراقية، اليوم الأربعاء، إن العراق غير بعيد عن التأثر بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا، وربما يتعرض لموجة وبائية خامسة، خصوصا بعد ظهور متحور آخر باسم "دلتا كرون" في عدد من الدول.

وأضافت أن وزارة الصحة مستعدة للتعامل مع أي متحورات جديدة لفيروس كورونا قد تتعرض لها البلاد من خلال البروتوكول الجيد والتطورات العلاجية بحسب منظمة الصحة العالمية.

السعودية

انطلقت في مقر أمانة مجلس التعاون الخليجي بالرياض اليوم الأربعاء، المشاورات اليمنية – اليمنية، برعاية خليجية.

وسط حضور من مختلف المكونات والأحزاب والشخصيات اليمنية، وبحضور أممي ودولي.

وكان العميد تركي المالكي، المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، قد أعلن وقف العمليات العسكرية داخل اليمن اعتباراً من الساعة 6 صباح اليوم الأربعاء، وذلك استجابةً لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف إلى إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وكالة الرئاسة العامة للشئون التوجيهية والإرشادية، اليوم الأربعاء، أن التسجيل في خدمة الاعتكاف داخل المسجد الحرام، سيبدأ في غرة شهر رمضان المبارك وحتى الخامس منه، عبر تطبيق الحرمين الشريفين أو موقع الرئاسة الإلكتروني.

وأشار وكيل الرئيس العام للشئون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح- وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس"- إلى أنه تم تخصيص كابينة لمتابعة شئون المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام.

لبنان

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الانتهاء من عمليات إجلاء الرعايا اللبنانيين من أوكرانيا، وذلك بالتعاون بين السفارات اللبنانية في أوكرانيا وبولندا ورومانيا وروسيا الاتحادية والهيئة العليا للإغاثة بلبنان.

وأشارت الوزارة، إلى أن عمليات الإجلاء تمت للبنانيين الراغبين في مغادرة البلاد، لافتة إلى أن تلك العمليات واجهت صعوبات بسبب التطورات الميدانية وغياب الممرات الآمنة.

على صعيد متصل، حضر السفير اللبناني لدى أوكرانيا، علي ضاهر، إلى بيروت لاطلاع السلطات الرسمية المعنية على آخر المستجدات.