الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القمح خلال أبريل

محصول القمح
محصول القمح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر أبريل:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
في الأراضي القديمة 
-الاهتمام بالرى على الحامى ويمنع الرى عند وصول القمح لمرحلة النضج الفسيولوجى (أي اصفرار السلامية العليا) لـ50% من نباتات الحقل.
-المرور الدورى على حقول المزارعين لاكتشاف الإصابة بالصدأ الأسود الذى يظهر على سطح وظهر الورقة على هيئة بثرات مبعثرة وعندما تشتد الإصابة تظهر البثرات على الساق والسنابل وعند اكتشاف المرض يجب الرش فورا بالمبيدات الموصى بها مع معرفة أن الأصداء التى تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتى تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح. مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية:

في الأراضي الجديدة  
-الاهتمام بالرى على الحامى ويمنع الرى عند وصول القمح لمرحلة النضج الفسيولوجى (اى اصفرار السلامية أو حامل السنبلة) لـ50% من نباتات الحقل.
-المرور الدورى على حقول المزارعين لاكتشاف الإصابة بالصدأ الأسود الذى يظهر على سطح وظهر الورقة على هيئة بثرات مبعثرة وعندما تشتد الإصابة تظهر البثرات على الساق والسنابل وعند اكتشاف المرض يجب الرش فورا بالمبيدات الموصى بها مع معرفة أن الأصداء التى تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتى تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح. مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية:
وبمجرد ظهور الإصابة بالصدأ الأصفر يجب سرعة الرش بأحد المبيدات الآتية: 
سومى ايت 5% مستحلب بمعدل 35%/100سم لتر ماء حسب عمر النبات والفدان يحتاج من 300-400 لتر ماء.
بانش 40% مستحلب بمعدل 19 سم3/100 لتر ماء للفدان ويحتاج الفدان من 300-400 لتر ماء. 

الحصاد: 
يتم الحصاد بعد النضج التام وللتأكد من ذلك بالضغط على حبة القمح بالضروس. ويراعى أن يكون الحصاد فى الصباح الباكر أو قبل الغروب حتى لا يحدث فرط للحبوب أو تكسير للسنابل وربط حزم القمح لسرعة إخلاء الأرض ووضع هذه الحزم على مفرش كبير لتفادى فقد حوالي 2 اردب من القمح ويجب تقليب هذه الحزم.

ملحوظة: بعض الأصناف مثل جميزة وخاصة جميزة 7 ذات حبوب ممتلئة ويحدث فرط لها لذلك لابد من حصاد هذه الأصناف فى مرحلة النضج الفسيولوجى وربطها في حزم ووضعها على مفرش كبير وتقلبيها فى الشمس حتى تصل للنضج التام ويتم دراستها.
عملية الدارس: تتم وقت الظهيرة لسهولة فصل الحبوب.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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