الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات البريطانية تصادر يختا فاخرا مملوكا لروسيا

يخت
يخت

صادرت سلطات المملكة المتحدة يختًا فاخرًا مملوكًا لروسيا تبلغ قيمته أكثر من 38 مليون جنيه استرليني كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا.

وبحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية، كان اليخت البالغ طوله 58.5 مترًا، يرسو في ميناء "كناري وارف"، شرق لندن، وقد تم احتجازه الآن من قبل المسؤولين البريطانيين.

وصرح وزير النقل البريطاني جرانت شابس بأن اليخت الفاخر كان في العاصمة البريطانية من أجل التجديد لكنه لن يذهب إلى أي مكان.
يأتي ذلك بعد موجة من العقوبات ضد كبار رجال الأعمال الروس.

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