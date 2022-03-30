السلطات البريطانية تصادر يختا فاخرا مملوكا لروسيا

صادرت سلطات المملكة المتحدة يختًا فاخرًا مملوكًا لروسيا تبلغ قيمته أكثر من 38 مليون جنيه استرليني كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا.

وبحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية، كان اليخت البالغ طوله 58.5 مترًا، يرسو في ميناء "كناري وارف"، شرق لندن، وقد تم احتجازه الآن من قبل المسؤولين البريطانيين.

وصرح وزير النقل البريطاني جرانت شابس بأن اليخت الفاخر كان في العاصمة البريطانية من أجل التجديد لكنه لن يذهب إلى أي مكان.

يأتي ذلك بعد موجة من العقوبات ضد كبار رجال الأعمال الروس.