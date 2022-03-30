العراق.. قصف صاروخى يستهدف معسكر «زيلكان» التركى فى نينوى

أكد مصدر أمني عراقي تعرض محيط معسكر "زيلكان" التركي في مدينة الموصل بمحافظة نينوى لقصف صاروخي.

وقال المصدر إن "محيط معسكر زليكان التركي في الموصل تعرض للاستهداف بثلاثة صواريخ"، مشيرا إلى أنه "لم يعلن عن أي إصابات تذكر".

وسبق أن تعرض المعسكر الذي تتخذه القوات التركية مقرا لها داخل الأراضي العراقية، لقصف بالصواريخ، مطلع الشهر الجاري، حيث أطلقت وقتها باتجاه المعسكر أكثر من 10 صواريخ من الجانب الأيمن من الموصل.

وتعرضت قاعدة "زيلكان" إلى قصف صاروخي في يناير الماضي، حيث سقطت 4 صواريخ في محيط القاعدة، دون وقوع إصابات تذكر.

وعلى صعيد آخر، أعلن العراق أن القوات الجوية نفذت، اليوم، 4 ضربات جوية مدمرة لأوكار عصابات داعش الإرهابي في كركوك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، أن ذلك جاء بناءً على معلومات خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن طائرات القوة الجوية وجهت أربع ضربات دقيقة ومدمرة لأوكار عصابات داعش الإرهابي في وادي الشاي بمحافظة كركوك.