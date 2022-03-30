محافظ كفر الشيخ: انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه قد تم الانتهاء من استعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك، مستعرضًا الجهود التي تتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توفير السلع المختلفة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإقامة المزيد من المعارض والشوادر التي من شأنها أن تحقق هذا الهدف.

وأكد المحافظ، أنه قد تم افتتاح عدد من أفرع معرض "أهلا رمضان" بجانب المنافذ الثابتة والمتحركة التي تنفذها مديريتي التموين والزراعة ومنافذ القوات المسلحة، بالإضافة إلى منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية لطرح السلع بأسعار تناسب الجميع.

واضاف نور الدين أنه أيضا جارٍ افتتاح عدد آخر بمدن كفر الشيخ، مشيرًا إلى استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها خلال هذه الفترة بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها ومواجهة أى ظواهر سلبية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء بالتصدي لجشع التجار.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه في إطار توجهات الدولة بكل أجهزتها، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وجه باستغلال الهناجر غرب مدينة كفر الشيخ، لتوفير السلع الغذائية، على أن توفر المنطقة الشمالية السلع والياميش بأسعار مخفضة بأحدهما، وتوفر الغرفة التجارية السلع ومستلزمات الأسرة بهنجر آخر وتوفر مديرية التموين السلع الغذائية بهنجر ثالث بأسعار مخفضة للمواطنين، لتشمل المعارض نوعيات أكثر من جيدة لكل المنتجات الخاصة بشهر رمضان من زيوت وسمن ومكسرات وبلح، مشيراً إلى أنه استمع لعدد من الأهالي والذين أكدوا جودة السلع، وسعرها المنخفض.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم التنسيق بين التموين والغرفة التجارية، والمنطقة الشمالية لتوفير منافذ متعددة ليجد المواطن السلع والسعر المميز، مشيراً إلى أن المواطن يستطيع المقارنة بين الأسعار بالمعرض والأسعار بالأسواق، خاصة أن ما يميز المعرض وضع لافتات الأسعار لكل صنف من السلع الغذائية سواء بقول أو ياميش رمضان، أولحوم، وأسماك بأنواعها، وتتميز بأنها أسعار تنافسية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء، وجشع البعض.