«محامى طنطا» تتلقى العزاء فى الراحل رجائى عطية

أقامت نقابة المحامين بغرب طنطا، مساء اليوم الثلاثاء، سرادقًا لتلقي واجب العزاء في الراحل رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في البهو الرئيسي بمقر مجمع المحاكم.

وتوافد على مقر السرادق عدد كبير من المحامين وأعضاء نادي القضاة والنيابة والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، مقدمين واجب العزاء لنقيب المحامين بغرب طنطا محمد خليل وأعضاء المجلس، فيما خيمت حالة من الحزن على المشاركين في العزاء.

وفي سياق متصل، نعت نقابة المحامين، الراحل رجائي عطية، قائلًة: "مصر فقدت شخصية عظيمة وقيمة وقامة، الفقيه القانوني الكبير رجائي عطية الذي توفاه الله شهيدًا، وكان في محراب العدالة يدافع عن 8 محامين".

ورحل الفقيه رجائي عطية، عن عالمنا السبت الماضي، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال تواجده بقاعة محكمة جنايات إمبابة للدفاع عن عدد من المحامين المتهمين بالتجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف عن العمل.