انهيار عقار يُدمر سيارتين غرب الإسكندرية والحماية المدنية تتدخل

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في إخلاء 4 عقارات بشارع الخشابين بمنطقة كرموز، مساء اليوم الثلاثاء، بعد انهيار عقار تسبب في تحطم سيارتين متوقفتين أسفله.

البداية كانت إخطارًا تلقاه اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، من ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بشأن انهيار عقار وإخلاء أربعة أسر بحي الخشابين غرب المدينة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة تصدع خمسة عقارات وانهيار أجزاء منها.

كما أظهرت التحريات أن العقارات قديمة وخالية من السكان وصدرت لها قرارات هدم من حي غرب ولم تنفذ وتسبب انهيار العقار في تصدع العقار المقابل وسقوط بلكونتين منه دون خسائر في الأرواح.