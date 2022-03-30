الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: رفع الحظر عن تصدير النحل المصرى إلى المملكة العربية السعودية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن رفع الحظر عن تصدير النحل المصري إلى المملكة العربية السعودية.

 

جاء ذلك وفقا ‏لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يفيد بقيام وزارة الزراعة السعودية برفع الحظر المفروض على استيراد نحل العسل المصري حيث تم عقد اجتماع بالرياض بين رئيسا الحجر الزراعي في مصر والسعودية على هامش إجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة.


وناقش الطرفان رفع حظر استيراد النحل المصري من الجانب السعودي، وقد أكد "العطار" أن الجانب المصري جاهز لتنفيذ كافة اشتراطات الجانب السعودي فيما يخص النحل المصرى من خلال هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع المعاهد البحثيه المتخصصة.


وأشاد رئيس الحجر السعودي بجهود الجانب المصري في هذا الملف.

 
واتفق الطرفان على استئناف تصدير النحل المصري حيث تم اليوم إدراج مصر ضمن المناشئ المعتمدة لاستيراد نحل العسل علي المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك لدي الجانب السعودي.

 
كما رحب الجانب المصري بإيفاد لجنة فنية من المختصين بوزارة الزراعة السعودية لاعتماد قائمة المناحل المصرية الراغبة في التصدير للمملكة.

الزراعة رفع الحظر تصدير النحل المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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