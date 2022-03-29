لا يفوتك هذا المساء.. مصر تتقدم بشكوى رسمية ضد السنغال و«التعليم» تعلن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية

يرصد "الدستور" أهم الأحداث التي وقعت خلال الساعات القليلة الماضية، وأبرزها أخبار الرياضة بسبب مباراة كرة القدم بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي.

غانا تتأهل لكأس العالم

تأهل منتخب غانا إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، اليوم الثلاثاء، بعدما تعادل مع نظيره نيجيريا بنتيجة 1-1.



واستفاد منتخب البلاك الستار من نتيجة الذهاب بالتعادل السلبي في ملعبه، ليتأهل بقاعدة الهدف بهدفين في مباراة اليوم على أرض المنتخب النيجيري.

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وزيرة البيئة تتفقد جناح مصر بإكسبو ٢٠٢٠

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جناح مصر بمعرض إكسبو 2020، على هامش مشاركتها بأسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد بـ دبي.

وأعربت «فؤاد» عن فخرها واعتزازها بالجناح المصرى المشارك بفعاليات إكسبو 2020، حيث يستعرض المعرض تاريخ مصر القديم، والتطور الحالي للدولة المصرية، ورؤيتها للمستقبل، مؤكدة أن المشاركة المصرية بالمعرض على درجة عالية من التميز والإبداع تدعو للفخر، وتسهم في جذب أنظار العالم لزيارة مصر باعتبارها قلب العالم العربي.

https://www.dostor.org/4043252



«التعليم» تعلن عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021-2022



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للدور الأول للعام الدراسي 2021-2022.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2022/5/21، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2022/5/28، على أن يتم البدء في أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2022/6/24.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2022 حوالي 800 ألف طالب تقريبًا بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج) بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3100) لجنة امتحانية تقريبًا.

وبالنسبة للمدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية، أوضحت الوزارة أنه سيتم تخريج هذا العام أولى دفعات طلاب المدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2021/2022 والبالغ عددهم (23) ألف طالب وطالبة.

https://www.dostor.org/4043267



مصر تتقدم بشكوى رسمية ضد السنغال

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل انطلاق مباراة الفريقين التي تأتي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوي.

https://elcaptain.dostor.org/178102/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84

الاعتداء على حافلة الجماهير المصرية في السنغال

تعرضت حافلة الجماهير المصرية في طريقها لملعب مباراة السنغال ومصر لمؤازرة المنتخب الوطني لاعتداءات كبيرة من جانب الجماهير السنغالية التي قامت بإلقاء الحجارة على أتوبيس الجماهير.



وأسفرت الاعتداءات عن كسر الزجاج الأمامي لحافلة الجماهير المصرية وإصابة أحد المشجعين بجرح قطعي في العين.

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