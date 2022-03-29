ياقوت وماس.. كيف تختار خاتم الخطوبة المناسب وفقًا لبرجك؟

نستعد لدخول موسم الصيف ومعه سلسلة من حفلات الزواج والخطبة، وتسعى الفتيات بالطبع لاختيار خواتم الخطوبة الأنسب بالنسبة لهن، ويمكن أن تساعدك الابراج في ذلك.

برج الحمل

الماس هو الخيار المناسب بلونه الوردي.

برج الثور - الزمرد

الزمرد من الأخضر المزرق إلى الأخضر النقي سيجعلها اختيار اللون المثالي لعلامة الأرض هذه.

يجب أن يختار برج الثور خاتم قطع سوليتير الزمرد لتتناسب مع رغبتهم القوية.

برج الجوزاء - لؤلؤة

يجب على الجوزاء اختيار خاتم من اللؤلؤ والماس للحصول على أسلوب أنيق وفاخر يتناسب مع شخصياتهم.

برج السرطان

اختر خاتمًا رائعًا من الماس الياقوتي يتناسب مع شخصياتهم الحساسة، سيكون رائعًا سوار مذهل من الذهب الأصفر لمزيد من الأناقة.

برج الأسد - الزبرجد

أطلق عليه قدماء المصريون اسم "حجر الشمس".. الزبرجد. كان هذا بسبب انعكاس الضوء الأصفر والأخضر إلى الأخضر الداكن بشكل جميل داخل هذا الحجر.

يتطابق الخاتم مع شخصياتهم الإبداعية والحيوية مع خاتم جميل.

برج العذراء - الياقوت

بالتأكيد أحد أشهر الأحجار الكريمة، إن لم يكن الأكثر شهرة في العالم: الياقوت.

برج الميزان - أوبال

يلتقط حجر أوبال جميل جميع ألوان قوس قزح، ولهذا السبب يجب على (Libras) إقران هذه الألوان الرائعة بهالة ماسية أنيقة لإنشاء حلقة العنقودية المثالية.

برج العقرب - توباز

يجب أن يوجه برج العقرب الغامض جرأته وولاءه وشغفه إلى حجر بخته المذهل: التوباز.

تتألق درجات اللون الأزرق في حجر البخت هذا بشكل رائع في خاتم ألماس أبيض مقطوع على شكل وسادة.

برج القوس - الفيروز

الفيروز معدن معتم، يأتي بظلال مختلفة من اللون الأزرق والأخضر المزرق والأخضر وحتى الأخضر المصفر.

برج الجدي - العقيق

خاتم

العقيق أو المعروف، أيضًا، باسم القنبلة هو حجر كريم.

يأتي العقيق في العديد من الألوان المختلفة ولكن يجب أن يختار الجدي الطموح العنيد خاتمًا بيضاويًا.

برج الدلو - جمشت

خاتم ذهبي

للحصول على مظهر مثير وساحر يجب أن يوجه برج الدلو شخصياته المتفائلة في خاتم ألماس أبيض جمشت.

برج الحوت - زبرجد.

يتميز برج الحوت الحنون واللطيف بحجر بخت ملون مثالي يتناسب مع سمات علامات المياه: الزبرجد الهادئ.

يجب أن يختار الحوت حجر زبرجد ملونًا رائعًا بهالة من الماس المبهر في شكل قطع وسادة.