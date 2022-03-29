الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حيثيات حبس طبيب الكركمين أحمد أبوالنصر سنتين

طبيب الكركمين
طبيب الكركمين

ينشر "الدستور" منطوق الحكم على أحمد أبوالنصر الشهير بـ طبيب الكركمين والمتهم ببيع مواد طبية مجهولة المصدر ومخالفة الاشتراطات الصحية. 

جاء منطوق الحكم كالتالي:

حكمت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا للثاني:

أولا: وعن التهمة الأولى المسندة لـ أحمد أبوالنصر ومتهم آخر معه "ع ح"، ببراءتهما مما أسند إليهما من اتهام.

ثانيا: وعن التهمة الأولي المسندة للمتهم الأول/ أحمد أبوالنصر، ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.

ثالثا: بحبس المتهم الأول أحمد أبوالنصر سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة ألف جنيه والمصادرة عن التهم المسندة إليه للارتباط، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

رابعا: بحبس المتهم الثاني "ع ح"، سنة مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وغرامة ألف جنيه وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقته في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار للارتباط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه

كانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، بمعاقبة المتهم أحمد أبوالنصر، المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وأحالت النيابة العامة أحمد أبوالنصر وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أى جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.

كما أنشأ المتهم أحمد أبوالنصر وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجُنح أخرى.

منطوق الحكم أحمد أبو النصر ـ طبيب الكركمين مجهولة المصدر بيع

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وائل لطفي

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