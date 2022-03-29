نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع حملات ضبط الأسعار بحي حلوان

واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تكثيف الحملات المرورية على المحلات والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعدد من المواقع بنطاق حي حلوان من خلال إقامة المعارض والشوادر بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال مبادرة «معا ضد الغلاء» بالتنسيق مع الجهات المشاركة لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة والعروض التي يتم تقديمها للمواطنين.

كما تم تشكيل لجنة بحي البساتين للمرور على المحلات والأسواق بنطاق الحي بالتنسيق مع الطب البيطري و إدارة التموين والمنطقة الطبية استهدفت المحلات والاسواق بمنطقة صقر قريش ومنطقة المعادي الجديدة واسفرت الحملة عن ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستخدام الادمي واغذية مجهولة المصدر وتم اخذ عينات لفحصها بمعرفه ادارة الطب البيطري وجاري المتابعة.

كما وجهت المنطقة الجنوبية حملة بحي المعصرة شملت المرور على الأسواق التجارية ومحال الجزارة والمطاعم والمخابز للتأكد من جودة وأسعار السلع المقدمة للمواطنين والمخابز وذلك لمراقبة مستوى أداء المخابز والتأكد من وصول رغيف الخبز المدعم للمواطن بأعلى جودة وبسعره المحدد.