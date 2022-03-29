الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخلاء 157 عقارًا من سور مجرى العيون وتسكين 561 أسرة بالخيالة

جيهان عبد المنعم
جيهان عبد المنعم

تابعت جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إزالة مناطق السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر.

وأعلنت نائب محافظ القاهرة إخلاء 157 عقارًا من إجمالي 520 عقارًا وتسكين 561 أسرة مستحقة بكمبوند الخيالة من إجمالي 1660 أسرة.

وأكدت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية أن الأعمال تجرى بشكل آمن وبتعاون تام مع أهالي المنطقة، كما تتم أعمال التسكين بصورة فورية بوحدات بديلة مجهزة بمدينة متكاملة الخدمات بالخيالة بتنسيق تام وتكاتف بين كافة الأجهزة التنفيذية والشرطية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الجميع يشهد حاليا الحصاد الأخير للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة، مؤكدة أن ملف العشوائيات يعد ملف شائك ظل لعقود طويلة تعاني منه آلاف الأسر إلى أن أولت القيادة السياسية كامل اهتمامها للقضاء على هذا الملف وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال أعمال التطوير المستمرة التي تشهدها تلك المناطق.

يأتي هذا استكمالاً لجهود الدولة لتطوير كافة المناطق غير الآمنة والخطرة والتي تم الانتهاء منها مثل عزبة أبو قرن وبطن البقرة والخيالة والمدابغ، تحقيقًا لشعار مصر بلا عشوائيات ليشمل مناطق أخرى، تنفيذًا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانا لإنشاء مجتمع حضارى سكنى وترفيهى يعيد للقاهرة مظهرها العريق.

ازالة عشوائيات سور مجرى العيون المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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