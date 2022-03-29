الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 23 مخالفة تموينية متنوعة بمركز الواسطى ببنى سويف

الحملة
الحملة

وجه اللواء حسام حمودة  السكرتير العام المساعد فى بنى سويف، حملة مكبرة بدائرة مركز ومدينة الواسطى، بحضور أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ومسؤولى العلاج الحر بمديرية الصحة، والطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والإشغالات بالوحدة المحلية ومباحث التموين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا لمخالفات تموينية شملت 2 محضر غش تجاري وعدم إصدار فواتير، و6 لعدم الإعلان عن الأسعار، و13 للذبح خارج المجزر الحكومي، و2 لعدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على 175 كجم تمر هندي مجهول المصدر وبدون بيانات، و175 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، فيما تم المرور على بعض المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، وتم تحرير محاضر غلق لعدد 2 عيادة و2 معمل بدون ترخيص، وقد تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

حماية المستهلك بني سويف مديرية الصحة الطب البيطري السكرتير المساعد مخالفات تموينية

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وائل لطفي

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