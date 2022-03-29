الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ورشة عمل لطلاب الدراسات العليا بكليتي الصيدلة والتمريض بجامعة الفيوم

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

عقد الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور صالح عبد العليم العوني، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، ورشة عمل لطلاب الدراسات العليا بكليتي الصيدلة والتمريض، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ونظَّمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية العلوم، لتعريف الطلاب بجميع الإجراءات اللازمة بداية من مرحلة التقدم وحتى منح الدرجة العلمية، وذلك اليوم.

وفي مستهل، كلمته أشاد عرفه صبري حسن بالجهود العظيمة التي تقوم بها أسرة كلية العلوم في العطاء المستمر للطلاب، وتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم العلمية من خلال عقد ندوات وورش عمل ومؤتمرات علمية تعود بالنفع عليهم وتحقق أهدافها المرجوة.

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كما أكد صالح العوني حِرص إدارة كلية العلوم على حصول جميع طلابها سواء بمرحلة البكالوريوس أو بمرحلة الدراسات العليا على جميع المعلومات والنماذج الاسترشادية لتحقيق أعلى قدر من الاستفادة في جميع المراحل الدراسية بالكلية.

وخلال ورشة العمل أشار عرفه صبري حسن أنَّ كلية العلوم مؤسسة تعليمية معتمدة، يبدأ العام الجامعي بها في أول شهر أكتوبر وينتهي في آخر شهر سبتمبر من كل عام، مضيفًا أنها تمنح ثلاث درجات علمية، وهي (دبلوم الدراسات العليا، ودرجة الماجستير في العلوم، ودرجة دكتور الفلسفة في العلوم).

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وفي حديثه عن قطاع الدراسات العليا على مستوى كليات الجامعة بشكل عام أوضح سيادته مواعيد القيد والتسجيل ونظام الدراسة والأوراق والمستندات المطلوبة في التقديم للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا.

كما تحدث عرفه صبري حسن عن عدد الساعات المعتمدة لكل درجة علمية والخدمات التي سيستفيد منها الطالب سواء خدمات طبية أو إلكترونية، وقام أيضًا بشرح قواعد تشكيل لجان الإشراف وكيفية إعداد خطط البحث.

وفي ختام ورشة العمل تم فتح باب النقاش، وقام عرفه صبري بالرد على جميع الأسئلة والاستفسارات.

جامعة الفيوم الدكتور عرفة صبري يحاضر ورشة بكلية العلوم

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وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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