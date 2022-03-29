محافظ الإسكندرية: إضافة 13 منفذًا جديدًا لبيع السلع للمواطنين قبل شهر رمضان

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم إضافة 13 منفذ جديد لبيع السلع (لحوم- دواجن- سلغ غذائية) للمواطنين تحت إشراف مديرية الزراعة منها 4 منافذ ثابتة في أحياء (منتزه ثان- شرق- غرب- وسط) و9 منافذ متحركة في مختلف أحياء المحافظة ، وبذلك يصل إجمالي عدد المنافذ التي تحت اشراف مديرية الزراعة في المحافظة إلى 54 منفذ ثابت ومتحرك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ببذل أقصى جهد لتوفير السلع الأساسية تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على توفير السلع الغذائية بأسعار تناسب جميع الفئات وخاصة مع قرب شهر رمضان الكريم، أكد المحافظ أن جميع الاجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظة تعمل على قدم وساق للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار مع إتاحة السلع بأسعار مناسبة في منافذ البيع التي تحت إشراف المديريات الخدمية بالمحافظة.

هذا وأوضح المهندس طارق زكي، مدير مديرية الزراعة، أن المديرية تعمل بكل جهد لتوفير سلع بجود عالية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة 4 منافذ ثابتة الأول بحي المنتزه ثان (في المعمورة البلد قبلي بجوار الصيدلية البيطرية)، والمنفذ الثاني بحي شرق (شارع 20 من شارع أحمد أبو سليمان)، ومنفذ بحي غرب (في المتراس 6 شارع 188 الورديان)، ومنفذ بحي وسط في (شارع المهدي العباسي أمام مسجد إبراهيم عبد الباعث بمحرم بك).

وكان قد افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، معرض "أهلًا رمضان" بأرض كوتة بمنطقة الأزاريطة، والذي يقام بالتنسيق بين الغرفة التجارية بالإسكندرية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة قطاعات مختلفة ما بين قطاع عام وخاص، بنسبة خصومات تصل إلى 20%، ويأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

على الصعيد ذاته؛ قال المحافظ إنه تم التوجيه بزيادة عدد منافذ معارض ومنافذ "أهلًا رمضان" على مستوى الأحياء والتي ستستمر طوال شهر رمضان المعظم. وذلك في ضوء توجيهات، الرئيس بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلاً رمضان" وتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكافة أنواعها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم.

هذا وأكد المحافظ أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تم تكثيف الاستعدادات والترتيبات بجميع المديريات والجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان المعظم والتأكيد علي الإلتزام بجميع الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء.

وأضاف أن هناك مراقبة مستمرة علي الأسعار من قبل المحافظة والمديريات المعنية، وكذلك تشديد الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية، وتطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تمشياً مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجاً.