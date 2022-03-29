الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس هيئة قناة السويس: الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على حركة الملاحة

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن “الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على حركة الملاحة”.

وأضاف “ربيع”، خلال احتفالية هيئة قناة السويس بذكرى مرور عام على تعويم السفينة الجانحة “إيفر جيفن”: أنه “لم يطلب من الهيئة منع سفن روسية سواء حربية أو عادية من العبور. وملتزمون بمعاهدة القسطنطينية، ونقدم خدمات الجميع ولا دخل لنا بالسياسة، تقدم خدماتنا لكل الدول”.

وواصل: "وأنتهز هذه المناسبة لأعبر عن شعوري بمزيج من السعادة والفخر لكونها ليست فقط مناسبة لإبراز الأداء المتميز والصلابة التي يمتلكها العاملون بالهيئة، وإنما هو رمز على قدرة الإنسان المصري في مواجهة الشدائد وتماسكه أمام الأزمات والمحن، تلك التي يتفوق بامتياز في تحويلها بعون الله إلى انتصارات وإنجازات".

واستطرد: "أما ونحن نسترجع معاً هذه اللحظات الفارقة والتي كان يشهدها العالم أجمع ما بين مساند لجهودنا، وبين متأمل فيما يمكن أن تسفر عنه أزمة إغلاق أهم شريان ملاحي وتجاري عالمي، وبين متربص لإصدار أحكام قد تكون قاسية على كيفية إدارة هيئة قناة السويس ومن خلفها الدولة المصرية للأزمة".

 

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