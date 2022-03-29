نشرة أخبار العرب| عملية أمنية لتجفيف منابع الإرهاب بالعراق وتحطم طائرة بالجزائر

في نشرة أخبار العرب اليوم، تستعرض “الدستور” أهم أخبار العرب اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس.

العراق

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على عبوات ناسفة وقنابل هاون، ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك، خلال عمليات تفتيش.

وذكر إعلام الشرطة الاتحادية، في بيان أن قطعات الشرطة الاتحادية، تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة.. حيث نفذت قوة مشتركة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية والطائرات المسيرة بالتنسيق مع الجهد الاستخباري عملية تفتيش وتطهير قرية (بريج) بقضاء الحويجة في كركوك، أسفرت عن العثور على عبوتين ناسفتين نوع قمعية، قنابل هاون عيار 60 ملم، وذلك وفقًا لقناة "السومرية نيوز".

وأضاف البيان أن قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، نفذت عملية تفتيش منطقة (وادي زغيتون) جنوب غرب محافظة كركوك، أسفرت العملية عن العثور على مواد طبية وغذائية، مشيرًا إلى رفع جميع المواد وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي.

انطلاق عملية أمنية لتجفيف منابع الإرهاب بالموصل

وكانت قوات الأمن العراقية، قد أطلقت عملية "أسود الصحراء" العسكرية، لتجفيف منابع الإرهاب شمال قضاء القائم باتجاه صحراء الجزيرة في الموصل.

وذكرت القوات الأمنية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن العملية العسكرية انطلقت بثلاثة محاور رئيسية وبأربعة ألوية لاستهداف المناطق الرخوة أمنيا بالاشتراك باسناد طيران الجيش".

وأشارت إلى أن "أسود الصحراء" تعد من العمليات العسكرية الكبرى منذ عمليات الانتصار على فلول داعش الإرهابي؛ بهدف استتباب الأمن وتجفيف منابع الإرهاب وإحكام السيطرة على الحدود العراقية السورية.

البحرين

أكدت رئيس قطاع الشئون الاستراتيجية بوزارة الخارجية البحرينية، السفيرة نانسي عبدالله جمال، دعم البحرين لجميع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، وفي محاربة جميع التنظيمات والشبكات الإرهابية التي لا تزال تهدد سلام واستقرار المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة البحرين في المحور الأول للمنتدى السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والذي يجمع ممثلين من الدول الأعضاء للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، عبر الاتصال المرئي.

وأضافت السفيرة نانسي جمال- وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء- أن جهود مكافحة الإرهاب ومنع التطرف كانت على مدى عقود عديدة في طليعة أولويات حكومات العالم، إلا أن هذا التحدي في الوقت الحاضر بات أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل عمل الأيديولوجيات المتنافسة بشكل متناغم أكبر في ساحة متعددة الأبعاد، وفي عالم يواجه موارد عالمية مستنفدة، موضحة أنه رغم وتيرة التطورات العالمية المستمرة، وما تصاحبها من تحديات متزايدة، وتفاقم تهديدات الكراهية والتطرف أكثر من أي وقت مضى، فإنه من المهم أن نرى كيف تعمل الهياكل المتعددة في دولنا المختلفة باستمرار لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه بشكل جماعي.

اليمن

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء، من السيطرة على منطقة استراتيجية، وقطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي في مركز مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

ونقلت قناة (اليمن) الإخبارية عن مصادر ميدانية يمنية - لم تسمها - القول "إن قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت صباح اليوم من السيطرة على وادي النقعة بالكامل في شمال مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، عقب معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية".

وأكدت المصادر أن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد مليشيات الحوثي في منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة من جهة الشمال.

السعودية

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن “بيان السعودية الأسبوع الماضي، كان واضحًا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات”، مشددًا على أن المنطقة تواجه مخاطر متعددة.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان - في تصريحات خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي أوردتها قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء: "نعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة"، موضحًا أن دول الخليج نفذت المطلوب منها في تلك المسألة لكن ينبغي على الآخرين الوفاء بتعهداتهم.

وأضاف أنه في حالة تأثر أمن الإمدادات فإن ذلك سيؤثر على الاقتصاد وسيؤثر على أيضا الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الناس يركزون على القضايا الإقليمية دون النظر بشكل شامل إلى التأثير العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن روسيا تنتج نحو 10 ملايين برميل نفط يوميا، ما يشكل قرابة 10% من الاستهلاك العالمي، وهي مساهمة كبيرة، مضيفا أنه "يعتقد أنه لولا (أوبك+) لما كنا نحتفل بسوق مستدامة للطاقة على الرغم من التقلبات الحالية، وأن الأمر كان سيكون أسوأ".

الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن طيارا قُتل بينما نجا زميله إثر تحطم طائرته المقاتلة من نوع "ميغ 29" خلال "مهمة تدريبية" مساء الاثنين في وهران بغرب البلاد.

وذكر بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الحادث وقع "بسبب خلل تقني بعد إقلاع الطائرة مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر" في وهران.

وأشار إلى أن "قائد الطائرة ومساعده تمكنا من القفز، "إلا أنه وللأسف أسفر هذا الحادث عن استشهاد الرائد بن مبخوت الطاهر بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران متأثرًا بجروحه".

وأضاف ان رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة "أمر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث".

وقد وقعت حوادث جوية عدة لمروحيات وطائرات مدنية وعسكرية في السنوات الأخيرة في الجزائر.