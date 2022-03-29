محافظ سوهاج ووكيل «التعليم» يشهدان حفل ختام مهرجان الأنشطة التعليمية (صور)

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، حفل ختام الأنشطة لمرحلة رياض الأطفال الذي أقيم بقاعة مركز إعداد القادة بسوهاج.

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية والمسرحيات الهادفة التي تنمي روح الولاء والانتماء لدى الأطفال في هذه السن المبكرة، والتي قدمها طلاب مرحلة رياض الأطفال بمختلف الإدارات التعليمية بسوهاج.

كما شهد الحفل حمدي مصطفى وكيل المديرية، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام، والدكتور أحمد مقبول مدير إدارة أخميم التعليمية، وسيد عزوز مدير إدارة جهينة التعليمية، وا راضي مختار مدير إدارة دار السلام التعليمية، والدكتورة أسماء التنجي، مدير إدارة رياض الأطفال بالمديرية، والدكتورة هيام عبد الراضي مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وأيمن أبو سداح مدير إدارة الاتصال السياسي بالمديرية وعبد الرؤوف حمدون نقيب معلمي سوهاج، ومديري المدارس المشاركة في العروض الفنية.



وفي سياق آخر، عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اجتماعا مع وكلاء الادارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الصف الرابع الابتدائي لمنهجي شهر فبراير ومارس.

وشدد "أبو زيد" على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين مختلف أطراف العملية التعليمية بما يحقق أعلى مستوى من الأداء التعليمي داخل مدارس المحافظة وطالب بسرعة الاستجابة لطلبات الجماهير وتذليل كافة الإمكانيات لتحقيق أعلى درجات الانضباط وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.