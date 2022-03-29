5 مصابين في حادثي تصادم ببني سويف.. والنيابة تستعلم عن حالتهم

أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 مصابين في حادثين سير لدراجات نارية بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل في بني سويف، وعزبة النقطة بمركز ناصر.

أصيب شخصان إثر انقلاب دراجة نارية بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل في بني سويف، خلف مصنع الخميرة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما: أحمد عزت سعيد، 24 سنة، مقيم قرية الشيخ علي، مصاب اشتباه نزيف بالبطن مع اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ورجب أشرف عبدالعزيز، 25 سنة، مقيم قرية الشيخ علي بمركز بني سويف، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع غيبوبة تامة واشتباه خلع بالكتف الأيمن.



وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق عزبة النقطة التابعة لقرية دنديل بمركز ناصر، وجرى الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.



واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي كلا من: عبد الله محمد قرني، 30 سنة، مصاب اشباه كسر بالقدم اليسرى، ودعاء رمضان محمد، 25 سنة، مصابة اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وخيري محمد شعبان، 15 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى و جروح و كدمات، وجرى تقديم العلاج والاسعافات الأولية اللازمة للمصابين.