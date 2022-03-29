مصر في الصحف العربية| قمة النقب ولقاء «شكري» لنظيره القطري الأبرز

سلطت عدد من الصحف العربية والخليجية اليوم الإثنين، الضوء على أهم الأحداث في مصر، في النشرة التالية ترصد “الدستور” أهم الأخبار المصرية في عيون الصحف العربية.

صحف الإمارات تسلط الضوء على قمة النقب

سلطت صحيفة الاتحاد الضوء على قمة والنقب وقالت تحت عنوان “أمل أفضل”: لم تكن «قمة النقب» التي جمعت الإمارات والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل مجرد لقاء تشاوري، بل لحظة فارقة تاريخية، لصالح أمل أفضل، ومستقبل أكثر أمناً واستقراراً في المنطقة.

وأضافت في رسالتها من النقب، تؤكد الإمارات على تغيير سردية العداوة بين إسرائيل والعرب، ووقف خسارة مزيد من الأعوام منذ معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل قبل 43 عاماً، لصالح خلق مستقبل مختلف والبناء على أمل أفضل للأجيال القادمة.

وتابعت كجزء من المنطقة منذ وقت طويل، حان الوقت للتعرف على إسرائيل من منطلق الصداقة والشراكة المتبادلة، والوقوف جنباً إلى جنب من خلال خلق بيئة أفضل، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك.

‎والموقف ثابت من القضية الفلسطينية بالتزام إماراتي لا يتغير بدعم الشعب وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت أن الإمارات تدعم السلم في العالم بأسره، وتؤمن بأنه جوهر التنمية الشاملة والمستدامة، وتدرك أهمية العمل المشترك من أجل إرساء قيم السلام والتعايش والتسامح لتحقيق تطلعات الشعوب وبناء مستقبل مزدهر.. ولننتصر، لا بدّ من تحدي خطاب الكراهية والتحريض على العنف في المنطقة، والقيام بما هو أفضل لصالح بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وسلماً.

واختتمت افتتاحيتها بقولها السلام والحوار والتعايش والاحترام، كتلة مكتملة لا أحد يختلف على أنها الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحديات، وتذليل أي عقبات أمام مستقبل مستدام من التعاون والثقة، أبوابه مفتوحة لكل من يسلك طريق التقدم والنجاح.

كما نقلت صحيفة “البيان” الإماراتية تصريحات مدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم في مصر.

حيث قالت المدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم في مصر: “فخورون بدور الشباب في القمة العالمية للحكومات”، وتابعت الصحيفة: لقد أعربت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، المدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم في جمهورية مصر العربية، عن فخرها بالدور الكبير الذي يقوم به الشباب في القمة العالمية للحكومات التي تنظم دولة الإمارات دورتها الثامنة في إكسبو 2020 دبي، مؤكدة أن الشباب العربي هم الأمل والمستقبل وركيزة البناء والتنمية في الدول العربية.

وقالت معاليها في حوار لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، إن تمكين الشباب بات واقعًا ملموسًا في الدول العربية، لافتة إلى وجود عدد من متخذي القرار سواء على مستوى الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الهيئات من فئة الشباب ومخولين بكامل الصلاحيات لقيادة دفة العمل في العديد من القطاعات المهمة بمختلف الدول العربية.

وحول دور الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب المصري، أوضحت الراغب: "إننا في جمهورية مصر العربية استهدفنا فئات عمرية متنوعة بدأت من مرحلة عمرية مبكرة في سن 13 عامًا وقمنا بتنفيذ برامج توعوية وتنموية وفكرية وذهنية وثقافية متنوعة".

ولفتت إلى أن التركيز خلال العقود الماضية كان على التعليم دون الاهتمام بتنمية القدرات البشرية.. مبينة أن التركيز على التعليم جنبا إلى جنب مع بناء القدرات يسهم في تأهيل كوادر شابة مؤهلة وقيادات شابة قادرة على مواكبة تطلعات المستقبل ومواجهة تحدياته.

صحف الكويت

سلطت صحيفة الأنباء الضوء على قمة النقب وقالت: "اختتمت أعمال قمة النقب الوزارية التاريخية في إسرائيل أمس، بمشاركة كل من وزراء خارجية الامارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد والبحرين الدكتور عبداللطيف الزياني ومصر سامح شكري والمغرب ناصر بوريطة، ووزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والإسرائيلي يائير لبيد، والتي عقدت في منتجع سديه بوكير في صحراء النقب، وطغت على الاجتماع التوترات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا والمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، ومخاوف صحية بعد تأكد إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بكوفيد-19 عقب اجتماعه مع بلينكن.

وأكد البيان الختامي للقمة على تشكيل لجان أمنية لمواجهة تهديدات إيران في المنطقة، وشبكة أمنية للإنذار المبكر، مشيرا إلى أن القمة ستعقد بشكل دوري، بحسب ما نقلت قناة «العربية».

واعتبر وزير خارجية الإمارات أن القمة كانت لحظة تاريخية للمشاركين، مشيرًا إلى أنها فرصة للبناء في المستقبل.

وأضاف «حان الوقت لبناء علاقات قوية في المنطقة»، مؤكدا أنه «بالتعاون يمكننا أن نهزم الإرهاب والعنف».

وتوجه عبدالله بن زايد بالشكر إلى وزير خارجية إسرائيل على هذه الدعوة، مؤكدًا أن دولة الإمارات تدعم وتساند كافة الجهود العالمية المبذولة من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم بأسره.

كما سلطت صحيفة الراي الكويتية الضوء على لقاء وزيري الخارجية المصرية والقطري وقالت: قطر ومصر تثمنان عودة علاقات البلدين إلى «أصلها المتين» وتابعت: ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أمس الإثنين «المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين».

وأشاد الجانبان، في بيان مشترك عقب اجتماع بين الوزيرين بالقاهرة، بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن «بيان العلا» واستكمالها لأعمالها «في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية».

وذكر البيان أن الجانبين وقعا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوصل للتوافق في شأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها «بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».

صحيفة المرصد الليبية

تحت عنوان السيسي يعلق على الأوضاع في أوكرانيا، قالت الصحيفة: “علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون”.

ووفقًا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أكد الرئيس خلال حديثه عن الأوضاع على الساحة الأوكرانية أن مصر مستعدة لبذل أية جهود ممكنة لصون السلام والاستقرار حول العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التطرق إلى استعراض سبل تنسيق الجهود بين مصر وبريطانيا حيال مختلف الملفات الدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بوابة الوسط الليبية

قالت بوابة الوسط الليبية تحت عنوان “مصر تطالب بوقف التدخلات الأجنبية وقطر لا تريد انقساما يؤدي لعمل عسكري في ليبيا” وتابعت: طالبت مصر بضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا والالتزام بجدول زمني للمرحلة الانتقالية، فيما أكدت قطر أنها لا تريد أي انقسام من شأنه أن يؤدي إلى عمل عسكري في ليبيا.

جاء موقف البلدين على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، مساء أمس الإثنين.

وقال وزير الخارجية المصري للصحفيين: «نطالب بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا، والالتزام بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية»، داعيًا كافة الأطراف الليبية إلى ضرورة تحقيق «التوافق للتوصل لحلول سياسية بعيدًا عن الصراع العسكري»

صحيفة المنتخب المغربية

نقلت صحيفة المغرب تصريحات كيروش وهو يقول أنه يأسف لخروج أي من منتخبي مصر والسنغال من تصفيات المونديال، وتابعت: أبدى المدرب البرتغالي لمصر كارلوس كيروش الإثنين أسفه لاضطرار فريقه والسنغال إلى المواجهة مجدداً لتحديد أي منهما سيتأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وبعد أن التقيا في نهائي كأس الأمم الإفريقية حيث فازت السنغال بركلات الترجيح، تواجه المنتخبان مجدداً في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ "قطر "2022 وفازت مصر على أرضها 1-صفر.

ويتجدد الموعد بينهما الثلاثاء إياباً على الملعب الجديد "عبدواللاي واد" في ديامنياديو على بعد 30 كلم من العاصمة داكار والذي يتسع لـ50 ألف مشجع.