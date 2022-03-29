«الزراعة» تكشف مميزات الأصناف الجديدة من القطن المصري

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مميزات الأصناف الجديدة من القطن المصري ، وأوضح أنه بخصوص نسبة "التصافي" ما بعد القيام بعملية الحلج، فإن صنف “جيزة 97” يتميز بنسبة عالية تُمهد لتحقيق نتائج وأرباح قياسية بالنسبة للمُزارعين في نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أن جميع أصناف القطن التي يتم اعتمادها، تتميز بملائمتها لطرق الجمع والجني الميكانيكية، علاوة على ارتفاع درجة تحملها للإجهاد الميكانيكي، ما يمثل قيمة مُضافة بالنسبة لحجم المكاسب الاقتصادية المُتوقعة بنهاية الموسم.

وأكد التقرير، أن الأمر ينطبق على أصناف القطن "جيزة 96، 95" في الوجه القبلي، فيما سيتم إدراج الصنف "جيزة 98" ليتم إحلاله تدريجيًا بدءًا من الموسم المُقبل بدلًا من “جيزة 95″، فيما لا يزال الصنف "جيزة 94" هو الأنسب لمحافظات الوجه البحري.

وقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن عن دخول أصناف من القطن جديدة يتم زراعتها هذا العام، في مجال الإنتاج توفر 35%من المياه وتنتج 15 قنطار للفدان بدلا من 10 قناطير.

وأوضحت الوزارة، أن أصناف القطن التي اعتمدتها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، جاءت بعد دراسات وتجارب معملية وحقلية للوصول لأفضل النتائج والتي يتم إدارجها ضمن التوصيات الفنية للمُزارعين، تبعًا لعدة عوامل تتحكم في جودة وحجم الحصاد بنهاية الموسم، مشيرا إلى أن أهم الأصناف التي تم استحداثها واعتمادها، بعد إجراء كافة التجارب اللازمة، قبل إدراجها ضمن التوصيات الفنية الواجب اتباعها من قِبل جميع المُزارعين وهي جيزة 97.

وأضاف التقرير، أن "جيزة 97" يُعد أحدث ما تم استنباطه من سلالات القطن طويل بحري، والتي تتميز بطول تيلتها التي تتعدى الـ32 ملم، ما يتناسب مع احتياجات التصنيع المحلي ويحقق أغراض التصدير في الوقت ذاته، مؤكدا أن أهم مميزات أصناف القطن الجديدة هو أن "جيزة 97" يُعد من أصناف القطن التي تتميز بالجودة العالية وارتفاع درجة انتاجيتها، علاوة على التبكير في النضج، وقدراته الخاصة بتحمل كافة الظروف المُناخية، ومقاومة المُسببات المرضية.