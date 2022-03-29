الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحقيق في إصابة شخص إثر اصطدام سيارة وتوك توك بقطار أبو قير بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة تصادم سيارة خاصة وتوك توك، بقطار أبوقير على مزلقان سيدي بشر بالقرب من حي المنتزة أول، توقف الحركة المرورية، مما أدى إلى إصابة قائد السيارة الخاصة بإصابات طفيفة وتحطم السيارة الخاصة وتهشم التوك توك، كما توقفت حركة قطارات أبوقير، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للمعاينة وسؤال شهود العيان والمصاب حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم تصادم لقطار خط أبوقير وسيارة خاصة وتكتوك على مزلقان سيدي بشر وتوقف الحركة المرورية بمنطقة سيدي بشر بشكل تام بسبب الحادث.

توجهت قوة من قسم شرطة المنتزة أول وإدارة المرور ومسئولي حي المنتزة أول والسكك الحديدية، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم قطار أبو قير أثناء مروره بمزلقان سيدي بشر بسيارة خاصة وتوك توك قاموا بعبور الطريق لحظة قدوم القطار، مما تسبب في إصابة سائق السيارة الخاصة وتحطمها وتهشم التوك توك، وتوقف حركة القطارات الداخلية والطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تصادم حركة القطارات حادث تصادم مدير بالاسكندرية الإسكندرية حركة المرور

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