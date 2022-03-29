الكرملين: الناتو آلة مواجهة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الناتو ليس حلفا للتعاون أو الأمن، بل هو "آلة مواجهة".

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة تلفزيون "بي بي إس" الأمريكية: "نشعر بقلق عميق من حقيقة أن الناتو ليس آلة تعاون أو آلة أمن، بل آلة مواجهة".

ووصف الوضع بأنه "يدعو للقلق".

وعلى صعيد آخر، أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا لا تنوي ممارسة العمل الخيري وتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي مجانا.

وقال في حديث لمحطة PBS الأمريكية: "ستبحث موسكو الوضع وتتخذ قراراتها في حال تمنّع الاتحاد الأوروبي عن دفع قيمة هذه الإمدادات بالروبل".

وأضاف: "لا أعرف ماذا قد يحدث إن رفضوا هذه الفرصة.. فور أن يتبلور قرارهم النهائي، سنبحث ما يمكن فعله من جانبنا، فيما لا ننوي بأي شكل من الأشكال الانخراط في الأعمال الخيرية وضخ الغاز لأوروبا مجانا".

وقال: "لا غاز بلا مدفوعات".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين تعليقا على إعلان دول الاتحاد الأوروبي أنها "لن تدفع قيمة الغاز الروسي المستورد بالروبل".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممر بحري إنساني لخروج السفن الأجنبية المحاصرة في الموانئ الأوكرانية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن قائد المركز الوطني لإدارة الدفاع لدى وزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف: "إن القوات المسلحة الروسية تفتح يوميا من الساعة 8:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو ممرا بحريا إنسانيا، وهو آمن وطوله 80 ميلا بحريا في اتجاه جنوب الغرب وعرضه 3 أميال".

و أشار ميزينتسيف إلى أنه لا تزال أكثر من 60 سفينة أجنبية محاصرة في الموانئ الأوكرانية، مضيفًا أن "الجانب الأوكراني لم يؤكد حتى الآن استعداده لضمان أمن السفن الأجنبية، ويتجنب التفاعل في حل هذه المشكلة، ولا يسمح تهديد القصف وخطر الألغام الكبير الذي تسببه كييف في مياهها الداخلية ومياهها الإقليمية للسفن بالإبحار بأمان إلى عرض البحر".

كانت البحرية الروسية قد قامت بإزالة حقول الألغام في بعض المناطق وتحييد بعض الألغام العائمة في عرض البحر لتفسح المجال أمام الملاحة البحرية الآمنة في البحر الأسود.