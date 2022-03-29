مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بالفرافرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين إثر تصادم سيارة مع دراجة بخارية بمركز الفرافرة بالوادى الجديد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي ونقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى

وتلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بالقرية 17 التابعة لمركز الفرافرة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفى الفرافرة المركزي ونقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى.

وتبين وفاة كل من أحمد فتحي محمد 34 سنة ومحمد عبد اللطيف ووصولهما للمستشفى جثة هامدة، وباسم إبراهيم بخيت 30 سنة توفي بعد وصوله للمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.