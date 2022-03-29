الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على «طبيب الكركمين» بتهمة بيع أدوية غير مرخصة

أحمد أبوالنصر
أحمد أبوالنصر

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الحكم على المتهم أحمد أبوالنصر، المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون.   

 

طبيب الكركمين أحمد أبو النصر

وكانت النيابة العامة قررت إحالة أحمد أبوالنصر وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.

 

كما أنشأ المتهم أحمد أبوالنصر وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

المحكمة الاقتصادية الحكم أحمد أبو النصر إعلاميا ـ طبيب الكركمين صفة طبيب أدوية غير مرخصة

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