الإياب.. أسماء معلقى مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم «الدستور» أسماء معلقى مباراة مصر والسنغال عبر قنوات أون تايم سبورت، فى إياب المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، حيث حقق المنتخب الوطني الفوز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف ساهم فى إحرازه النجم المصري محمد صلاح وسجله المدافع السنغالي فى مرماه عن طريق الخطأ.

فرص تأهل منتخب مصر أمام السنغال لمونديال قطر 2022

ويحتاج منتخب مصر فى هذا اللقاء للحفاظ على شباكه نظيفة لضمان التأهل للمونديال، حيث يكفى المنتخب الوطني التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدفين مقابل هدف، للتأهل الرسمي، حيث يتم احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين للمنتخب الضيف.

موعد مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم

تنطلق مباراة مصر والسنغال فى إياب المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم، غدًا الثلاثاء، فى تمام الساعة السابعة مساءٍ، على ملعب ديامينياتو بالعاصمة السنغالية داكار.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم 2022

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة مصر والسنغال عبر قنواتها OnTime SPORTS و OnTime SPORTS 2، بشكل حصري على النايل سات، بينما تنقل قناة السعودية الرياضية المباراة على القمر الصناعي عرب سات.

أسماء معلقى مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم 2022

كشفت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن توفير 4 معلقين لمباراة مصر والسنغال عبر قنوات أون تايم سبورتس، وهم:

أسماء معلقى مباراة مصر والسنغال على قناة OnTime SPORTS

مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى.

محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية.

أسماء معلقى مباراة مصر والسنغال على قناة OnTime SPORTS 2

حاتم بطيشة القناة الصوتية الأولى.

مؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية.

أسماء المعلقين على قناة السعودية الرياضية

من جهة أخرى أعلنت قناة السعودية الرياضية عن نقل المباراة بتعليق السعودي فهد العتيبي.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السنغال فى تصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – أحمد فتوح

الوسط: عمرو السولية – محمد النني – حمدي فتحي

الهجوم:عمر مرموش– مصطفى محمد – محمد صلاح

تناولنا فى هذا التقرير أسماء ملعقى مباراة مصر والسنغال على قنوات أون تايم سبورتس وكذلك عبر قناة السعودية الرياضية، مع خالص التمنيات للمنتخب الوطني بالتأهل لكأس العالم 2022.