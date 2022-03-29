الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة مصر والسنغال والتشكيل المتوقع

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

نرصد فى هذا التقرير تردد قناة أون تايم سبورتس المصرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال فى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، حيث فاز المنتخب الوطني فى لقاء الذهاب بهدف نظيف بمساهمة النجم المصري محمد صلاح.

 

فرص تأهل منتخب مصر لمونديال قطر 2022

ويحتاج  الفراعنة للحفاظ على هذا الفوز والخروج من اللقاء بنتيجة التعادل، أو الفوز بآى نتيجة، أو الخسارة بهدفين مقابل هدف، لضمان التأهل الرسمي لمونديال قطر 2022، أمام فى حالة الخسارة بهدف نظيف فيتم حسم الفائز من خلال ركلات الترجيح.

 

موعد مباراة مصر والسنغال فى إياب المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2022

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر عن تردد قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء، على ملعب ديامينياتو بالعاصمة السنغالية داكار، فى تمام الساعة السابعة مساءٍ بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءٍ بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم

أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن حصولها على حقوق بث مباراتي مصر والسنغال فى تصفيات المرحلة الأخيرة لكاس العالم 2022، حيث نقلت مباراة الذهاب بين مصر والسنغال على قناتي OnTime SPORTS، و OnTime SPORTS 2، عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات.

 

معلقى مباراة مصر والسنغال عبر قنوات OnTime SPORTS 

ويعلق على المباراة كلاً من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولي ومحمد الكوليني بالقناة الصوتية الثانية عبر قناة OnTime SPORTS، ويعلق كلاً من حاتم بطيشة على القناة الصوتية الأولى ومؤمن حسن على القناة الصوتية الثانية عبر قناة OnTime SPORTS 2.

 

تردد قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تردد قناة أون تايم سبورتس  على نايل سات

اسم القناةOnTime Sports HD
القمر الصناعينايل سات
التردد11861
الاستقطابأفقي
معدل الترميز 27500
تصحيح الخطأ6/5

تردد قناة OnTime Sports 2

اسم القناةOnTime Sports 2
القمر الصناعينايل سات
التردد10853
الاستقطابأفقي
معدل الترميز 27500
تصحيح الخطأ6/5

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تشكيل مصر المتوقع لمواجهة السنغال فى تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – أحمد فتوح

الوسط: عمرو السولية – محمد النني – حمدي فتحي

الهجوم:عمر مرموش– مصطفى محمد – محمد صلاح

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رئيس التحرير

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