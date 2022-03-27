الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل موقعة السنغال.. رسائل تحفيزية باللغة العربية من «كيروش» إلى لاعبى منتخب مصر

جريدة الدستور

وجه البرتغالي كارلوس كيروش، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، رسائل تحفيزية باللغة العربية، للاعبى المنتخب المصري قبل لقاء السنغال المرتقب.

ونشر «كيروش» عبر حسابه على تويتر: «شباب مصر جاهزون للشوط الثاني.. نمتلك طاقة أكثر من أى وقت مضى، بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي.. فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل فى قلوبنا دعم جمهور مصر».

وكتب «كيروش»: «كلنا ثقة لاننا نعلم أنه شيء أسمى منا جميعا نسعى أن نصل له وقد نراه قريبا، نحن نعلم أننا نقدر أن نفعلها لأننا جاهزون أن ندفع ثمن أن نلعب مباراة عظيمة ونقدم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من أجل خدمة الجمهور المصري.. لكم التوفيق يا شباب مصر كارلوس كيروش».

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