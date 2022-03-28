الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية فى السلام

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة، بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية بنطاق دائرة قسم دار السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الحريق.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة دار السلام وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين إصابة سيدة وطفليها داخل الشقة تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة المعمل الجنائي حريق شقة سكنية دار السلام

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