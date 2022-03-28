هل يجب تلقى الجرعة التنشيطية الثالثة من نفس نوع اللقاح؟

رد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، على التساؤل حول هل من الضروري أن تكون الجرعة التنشيطية الثالثة من نفس نوع اللقاح؟، وقال إن الأساس العلمى المفروض يطبق والموصى به هو أن من حصل على جرعتين من نفس التطعيم، تكون الثالثة مثلهم، لاستمرار التنشيط بنفس الطريقة.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، فى تصريحات صحفية له، أنه في حالة لم يتوفر النوع، فهناك تطعيمات يوصى بها، والغالبية يناسبها التطعيمات الحديثة بالطرق التي تم استحداثها، فمثلا الذي تم تطعيمه باللقاح الصيني يمكن التطعيم باللقاحات الجديدة.

وشدد أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، على أن الجرعات التنشيطية مطلوبة لمواكبة متحورات الفيروس المستمرة.

وبدورها قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن تلقى الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا في أى مركز للقاحات دون الحاجة لحجز مسبق، مؤكدة أن الجرعة التنشيطية تقوى المناعة ضد العدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن اللقاحات آمنة وفعالة في مواجهة فيروس كورونا، ويمكن الحصول على اللقاح بسهولة من خلال الموقع الإلكترونى لحجز اللقاحات.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، قد وجه بتخصيص عدد 7 مكاتب صحة، لخدمة المشجعين المصريين المسافرين إلى السنغال، لمؤازرة فريق المنتخب المصري لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المكاتب ال7 سيتوفر بها التطعيمات الخاصة بالحمى الصفراء، بالإضافة إلى توفير مسحات «كورونا» علاوة على أدوية الوقاية من الملاريا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المكاتب المشار إليها تشمل، مكتب صحة المحكمة بشارع الحجاز، ومكتب صحة مدينة نصر أول بطريق النصر، ومكتب صحة التجمع الأول أمام جهاز التجمع الأول، ومكتب صحة المعادي بميدان التعاون، ومكتب صحة قصر النيل (منطقة غرب القاهرة الطبية) 2 شارع رضا المتفرع من شارع المبتديان السيدة زينب أمام مستشفى المنيرة، ومكتب صحة شريف (منطقة الساحل الطبية) 37 شارع محمد الهواري- الخلفاوي بجوار محطة المترو مباشرة، ومكتب صحة مدينة نصر ثان (منطقة غرب مدينة نصر الطبية)

الحي السادس بجوار مستشفى جراحات اليوم الواحد.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن هذه المكاتب تعمل من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، مضيفا أن هذه الخدمة تأتي دعما من الوزير لمنتخبنا الوطني الذي يخوض مباراة الإياب ضد منتخب السنغال، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022» متمنيا الفوز لمنتخبنا الوطني.