الإثنين 28 مارس 2022
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سياسي

«فرحونا يا أبطال».. رئيس شباب النواب: المنتخب قادر على تجاوز عقبة السنغال

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

طالب  الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لاعبي  المنتخب القومي لكرة القدم، ببذل المزيد من الجهد والعطاء، خلال مباراتهم غدا في دور الاياب مع منتخب السنغال، وذلك لحجز مقعد في مونديال الدوحة 2022.

وقال رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية خلال إن المنتخب الوطني قادر على تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة المقبلة، مؤكدا أن اللاعبين لديهم حافز معنوي كبير لتحقيق حلم الصعود للمونديال.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أنه لديه ثقة كبيرة في لاعبي المنتخب وقدرتهم على تخطي المباراة المقبلة رغم قوة المنافس، مطالبًا الجماهير المصرية بالوقوف خلف الفريق ومساندته أي كانت النتيجة.

ووجه رسالة للاعبي المنتخب قائلا:  "افعلوها يا أبطال فأنتم عودتمونا دائما التغلب على الصعاب".

وأشار إلى أن المعدن الحقيقي للاعب المصري يظهر في المباريات الكبرى حيث يؤدون بروح قتالية عالية، ويقدمون أداء قوي، مؤكد أن الصعود لكأس العالم فرصة لا تتكرر إلا كل 4 سنوات، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود للوصول الي المونديال .

يذكر أن المنتخب المصري فاز على نظيره السنغالي في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعةً الماضي فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، ويخوض مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي بالسنغال.

الدكتور محمود حسين لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب كرة القدم الجهد والعطاء منتخب السنغال مونديال الدوحة 2022

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