شكري يعلن تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وقطر برئاسة وزيرى الخارجية

قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وقطر.

وأضاف شكري أن اللجنة المشتركة ستكون برئاسة وزيري خارجية مصر وقطر، مشيرا إلى أنها ستشمل كل موضوعات التعاون والعلاقات الثنائية.

واستقبل وزير الخارجية، مساء اليوم، نظيره القطري، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية، عقبتها جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري، أن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في العديد من المجالات، والانتقال بها إلى مجالات أوسع.