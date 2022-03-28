الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكري يعلن تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وقطر برئاسة وزيرى الخارجية

سامح شكرى
سامح شكرى

قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وقطر.

وأضاف شكري أن اللجنة المشتركة ستكون برئاسة وزيري خارجية مصر وقطر، مشيرا إلى أنها ستشمل كل موضوعات التعاون والعلاقات الثنائية.

واستقبل وزير الخارجية، مساء اليوم، نظيره القطري، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية، عقبتها جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري، أن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في العديد من المجالات، والانتقال بها إلى مجالات أوسع. 

مصر قطر وزير الخارجية لجنة مشتركة العلاقات الثنائية سامح شكري

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