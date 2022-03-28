تعرض رومان أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين للتسمم عقب اجتماع فى كييف

أصيب رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين، بأعراض تشبه التسمم بعد اجتماع في كييف هذا الشهر.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه بعد اجتماع عقد في العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت سابق من الشهر الحالي، ظهرت أعراض على أبراموفيتش، بالإضافة إلى اثنين على الأقل من كبار أعضاء الفريق الأوكراني، من بينها احمرار العينين، ووجع مؤلم، بالإضافة إلى تشقير في جلد الوجه واليدين، مؤكدة أن الجميع بخير ولا يوجد خطر على حياتهم.

ووفقا للصحيفة فقد ألقي باللوم على متشددين يريدون تخريب المحادثات لإنهاء الحرب، فيما قال شخص مقرب من أبراموفيتش إنه لم يتضح من استهدف المجموعة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه ليست لديه معلومات عن أي تسمم مشتبه به.

فيما قال خبراء غربيون، الذين حققوا في الحادث، إنه كان من الصعب تحديد ما إذا كانت الأعراض ناجمة عن عامل كيميائي أو بيولوجي أو عن طريق نوع من هجوم الإشعاع الكهرومغناطيسي.

فيما دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا للسماح بتقدم المفاوضات السياسية.

جاء ذلك خلال كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول أوكرانيا في جلسة لمجلس الأمن، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة بمواصلة إجراءات المنظمة لإيصال المساعدات إلى المدنيين داخل أوكرانيا وإلى اللاجئين خارجها، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا عمقت الأزمة الغذائية في الكثير من الدول.

وأكد أنطونيو جوتيريش أن الحرب في أوكرانيا أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية على الفور للسماح بـ"تقدم المفاوضات السياسية" في أوكرانيا.

وقال جوتيريش إن برنامج الغذاء العالمي تمكن من توفير مساعدات غذائية إلى 800 ألف شخص في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحرب على أوكرانيا غير مبررة وأدت إلى خسارة آلاف الأرواح.