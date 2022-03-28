«تعليم الشيوخ» تناقش مقترح بشأن تنظيم استخدام مكالمات الهاتف المحمول في الدعاية

قررت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة، بمنح الهيئة القومية للاتصالات ووزارة الاتصالات، مهلة شهر من تاريخ انعقاد اللجنة اليوم لدراسة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام الخولي زعيم الأغلبية من الناحية القانونية والفنية والرد رسميا على اللجنة بالقرار المناسب بشأن احترام الخصوصية وتنظيم استخدام مكالمات الهاتف المحمول في الأغراض الدعائية.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح المقدم من النائب حسام الخولي بشأن احترام الخصوصية وتنظيم استخدام مكالمات الهاتف المحمول في الأغراض الدعائية.

وقال الخولي في عرضه للاقتراح إن بعض الشركات الخاصة بالدعاية والاعلان دأبت على إجراء مكالمات هاتفية من خلال الهاتف المحمول إلى أرقام مختارة ودون أن يشار إلى هذه المكالمات وأنها واردة على سبيل الدعاية والاعلان وهو الأمر الذي يفاجئ المتلقي للمكالمة ومن أنه من رقم غير مسجل لدية فيقوم بالرد عليه ليجد أن المتصل ما هو إلا مندوب اعلانات ودعاية يسعى لتسويق منتج أو سلعة أو خدمة معينة .

ومع تكرار هذه الظاهرة تتسبب للمتلقي احراج بالغ وازعاج شديد وهو ما يجعل البعض في سبيلة للتخلص من هذا الإزعاج إلى عدم الرد على الهاتف وأي مكالمة على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون هناك مكالمات هامة ومصرية.

واقترح الخولي للتغلب على هذه الظاهرة العديد من الأمور منها أن تكون جميع المكالمات الواردة على سبيل الدعاية والاعلان من شركات أو أشخاص مرخص لهم بهذا الأمر ومعلوم هواتفهم ومسجلين بهذه الصفة لدى الهيئة القومية للاتصالات أن تمنح الهيئة القومية للاتصالات أرقاما محددة للشركات أو الأشخاص المرخص لهم بممارسة هذا العمل للدعاية والإعلان وأن تظهر تلك المكالمات الواردة للمتلقي تحت مسمى دعاية وإعلان وليست أرقام دون مسمى بما يتيح للمتلقي الفرصة للرد أو عدم الرد أن شاء ذلك دون خوف من أن يفوته مكالمات قد تكون هامة وذات قيمة وأهمية بالنسبة له.